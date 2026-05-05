Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Korkut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahla tehdit suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Korkut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise basit yaralama suçundan hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Muş'ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Yakalanan şahıslardan iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şahsın adli sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA