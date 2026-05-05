Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Korkut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahla tehdit suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Korkut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise basit yaralama suçundan hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şahsın adli sürecinin devam ettiği bildirildi.