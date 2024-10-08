Muş’ta, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde afet risklerini azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor. İl genelinde çeşitli doğal afetlere karşı alınan önlemleri güçlendirmek ve meydana gelebilecek afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında video konferansla 81 ilde düzenlenen "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısının ardından Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Ahmet Daşdemir ile birlikte basın açıklaması yapan Muş Valisi Avni Çakır, İRAP çerçevesinde yapılan çalışmaları anlattı.

Son yıllarda, afet yönetimi konusundaki uluslararası anlayış afet risk azaltma çalışmalarının önemine vurgu yaptığını ifade eden Vali Çakır, “Ülkemizde süregelen afet yönetimi yapısı da benzer anlayışı uygulamayı amaçlamaktadır. Bir toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve mümkün olduğunca afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmek amacıyla geçmişte yapılanın tersine ön etkin (proaktif) olarak afet öncesi eylemleri, başka söylemle, risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarını ön plana çıkarmak ve uygulamaya geçirmek önem arz etmektedir. Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasını tarif eden her bir aşama için rolleri, sorumlulukları ve hedefleri tanımlayan planların geliştirilmesi eş düzeyde öneme sahip olsa da afet öncesine yapılan yatırımların sonucunda afet sırası ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlere daha az yük düşmesi beklenmektedir. Başka bir ifade ile risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarına diğerlerine nazaran önemli ölçüde zaman, çaba ve finansman sağlandığı takdirde afetin etkileri azaltılmış olacağından afet sırası ve sonrasındaki müdahale ve iyileştirme aşamalarında daha az zaman, çaba ve finansman gerekecektir. Dolayısıyla bu çalışmaya da konu olan “Afet Risklerini Azaltma Planı (İRAP)”, afetlerin etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

İRAP kapsamında ilk olarak 2 amaç, 16 hedef ve 145 eylem bulunduğunu vurgulayan Çakır, “Eylemlerinin güncelleme çalışmaları kapsamında İl AFAD Merkezinde İRAP toplantı gerçekleştirilmiştir. İRAP son haline getirildikten sonra, 2 amaç, 11 hedef ve 57 eylem olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir” ifadelerini kullandı.

İRAP’ın amacı hakkında da bilgiler veren Vali Çakır, “Güvenli yapılaşma, mekânsal planlamada afet risklerinin dikkate alınması, afetlerin ulaşım ağlarına vereceği zararın belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, üretim ve sanayi tesislerinin afete dirençli hale getirilmesi, kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi, riskli alanlar için ıslah projelerinin hazırlanması, Muş ilinde yer alan yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın tehlikesinin belirlenmesi, taşkın oluşturabilecek derelerin altyapı ve ulaşım ağlarına vereceği zararın belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, taşkın tehlikesinin olduğu tespit edilen yerlere ait gerekli ıslah projelerinin hazırlanması ve projesi hazır olan yerleşim yerlerine gerekli imalatın yapılması, bilinçlendirme faaliyetleri ve iklim değişikliğine uyum sağlamak” şeklinde konuştu.