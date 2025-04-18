Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, gıda güvenliği ve hijyen alanında yeni bir dönem başlıyor. Muratpaşa Belediyesi, AGYİD ve Diversey iş birliğiyle hayata geçirilen sertifikasyon programıyla, gastronomi sektöründe kalite çıtası yükseltiliyor. Turizmin başkenti Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikasyon Programı" ile yiyecek-içecek sektöründe yeni bir dönem başlatıldı. Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ile uluslararası hijyen markası Diversey’in destek verdiği projeyle, Antalya hijyen ve gıda güvenliğinde örnek şehir olma yolunda ilerliyor.Program kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi işletmeler gönüllülük esasına dayalı olarak başvuru yaparak, uluslararası standartlara uygunluklarını belgeleme imkânı bulacak.

Eğitimler ASSİM’de başladı

Programın ilk eğitim çalışması, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) gerçekleştirildi. Eğitimi Diversey Türkiye Gıda Mühendisi Ödül Özdamar verdi. Özdamar, Diversey’in projede içerik geliştirme ve belediyenin denetim ekiplerinin kapasite artırımı gibi alanlarda bilgi ve deneyim desteği sağladığını belirtti.

Amaç, sürdürülebilir hijyen kültürü

Eğitime katılan Muratpaşa Belediyesi Gıda Mühendisi Ayşe Sarılar, projenin hedefinin sadece denetim değil; uzun vadede sektör genelinde sürdürülebilir bir hijyen ve gıda güvenliği kültürü oluşturmak olduğunu ifade etti.

Yeni program sayesinde Antalya, denizi ve güneşiyle olduğu kadar, güvenli ve kaliteli gastronomi destinasyonlarıyla da anılacak.