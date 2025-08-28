Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, yaşanan kuraklığa rağmen bu yılki bal hasadından memnun olduklarını dile getirdi.

Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi’nde arıcılık yapan Doğan Aslan, üretimde yaşanan zorluklara rağmen verimin beklentilerini karşıladığını belirterek, "Normalde kovan başına yaklaşık 20 kilo bal elde ediyorduk. Bu sene 15 kilo civarına kadar düştü ama kuraklığa rağmen bu rakam iyi" dedi.

Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez ise birçok arının kovanlarına yeterli miktarda polen taşıması sayesinde üretimde büyük kayıp yaşanmadığını ifade ederek, sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi.