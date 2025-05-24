Sivas’ta lise öğrencilerinin katılımı ile Model Birleşmiş Milletler (MUN) Sivas etkinliği düzenlendi.

Birleşmiş Milletler toplantılarının öğrenciler tarafından canlandırıldığı programın açılışına Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, birim amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okullar bölgesindeki HEDEF Lezzet Atölyesinde gerçekleştirilen programda öğrencilere hitap eden Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) önemine dikkat çekti.

Uluslararası barışı, güvenliği sağlamak ve insan haklarını geliştirmek amacıyla kurulan BM’nin yaşanan savaşlar karşısında iyi bir sınav vermediğinin altını çizen Erdoğan, "BM görevini düzgün yapsaydı belki de bu savaşlar olmayacak, Filistin’deki insanlık dramı, katliamlar yaşanmayacaktı. Sizler, bu çalışma ile BM’nin anlam ve önemini anlayacak, bir simülasyon da olsa önemli tecrübeler kazanacaksınız. Sevgili gençler, sizler ülkemizin umudusunuz. Ülkemizin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz. Sevgi, barış ve huzur dolu bir dünya için çok çalışmalı, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz." dedi.

Erdoğan, MUN Sivas programına katılım sağlayan öğrencilere ve programın düzenlenmesinde emeği olanlara tebrik ve teşekkürlerini iletti.

İl genelinde 185 lise öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen program kapsamında temsili olarak BM üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan çalışma grupları oluşturuldu.