İnegöl Belediyesi; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin 1. Taksit ödemelerinin 02 Mayıs itibariyle başladığını, son ödeme tarihinin ise 02 Haziran olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi 2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin birinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemelerinin 02 Mayıs Cuma günü itibariyle başladığı, son ödeme tarihinin de 02 Haziran Pazartesi olduğu hatırlatılarak mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, E-Belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin 2025 yılı 1. Taksit ödemeleri Yeni Belediye Hizmet Binası zemin katındaki tahsilat servisiyle birlikte; Yeniceköy, Kurşunlu, Cerrah, Tahtaköprü ve Alanyurt Ek Hizmet Binalarındaki tahsilat servislerinden de elden yapılabilecek.