Sakarya’da Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif gibi toplam 40 kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu soluğu sanat merkezinde kurulan sergide aldı.

Kutsal emanetler sergisi, Ramazan ayı dolayısıyla Sakarya’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakarya Ofis Sanat Merkezi’nde iş insanı Erol Güzel’in katkısıyla açılan sergide, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in Sakal-ı ile Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri ve İslamiyet’in sembolü olan parçalar yer alıyor. 6 Mart’ta açılan sergi, 10 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

"Burada, Peygamber efendimize ve onun yakınlarına ait olan eşyalar bulunmakta"

Sergi hakkında bilgi veren Cenk Özkanık, "Bu çok önemli ve manevi değerleri yüksek olan bir sergi. Vatandaşların sergimize ilgisi çok yoğun. Burada, peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e ve onun yakınlarına ait olan eşyalar bulunmaktadır. Bu mukaddes emanetler, Erol Güzel’in himayesinde bulunmaktadır. Mukaddes Emanetler değişik yerlerden gelmektedir. Sakarya dışında Konya’da da bir sergi var ve Ramazan boyunca devam edecek. Buradaki sergimiz birkaç gün içerisinde bitecek. Sergide çok önemli bir yere sahip olan Peygamber efendimize ait saç-ı şerif, sakal-ı şerif, Kabir örtüsü ve kabe örtüleri gibi 40 eşya var, bunlar manevi değeri çok yüksek emanetler" dedi.

"Emanetleri görmek beni hem heyecanlandırdı, hem duygulandırdı"

Sergi olduğunu öğrenince heyecanlandığını belirten Oğuzhan Şimşek, "Öğrendikten sonrada hemen geldik. Çok mutlu olduk, heyecanlandık. Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların ilgisine hayret kaldım. Vatandaşların buradaki sergiye ciddi bir ilgisi var. Buradaki emanetleri görmek beni hem heyecanlandırdı, hem duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Hem Ramazan ayı olması hem de Mukaddes emanetlerin sergilenmesinden dolayı ilginin olması normal" diye konuştu.