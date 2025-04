Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaretti.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindeki muhtarlar TBMM ziyaretinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir eşlik etti. Eldemir muhtara TBMM’yi gezdirirken, tek tek bilgi verdi. Halil Eldemir, "Bugün burada sizleri, Bilecik’imizden gelen değerli muhtarlarımızı, bu yüce çatı altında ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Sizler, demokrasimizin en temel yapı taşısınız. Görev yaptığınız köylerde, mahallelerde gece gündüz demeden vatandaşımızın derdiyle dertlenen, ihtiyacına koşan, talebini ileten, çözüm arayan birer elçisisiniz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde devletin eli, vatandaşın yüreğine değiyor. Sizler vatandaşla devlet arasında köprü kuran, gece gündüz demeden milletimize hizmet eden, bizim sahadaki gözümüz kulağımızsınız. Bu ülkenin yükünü birlikte omuzluyoruz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bilecik olarak küçük bir il olabiliriz, ama yüreği büyük bir vilayetiz. Tarihiyle, kültürüyle, birlik ve beraberliğiyle her zaman örnek olmuş bir şehiriz. Sizlerle birlikte bu birliği daha da güçlendirmek, halkımıza daha iyi hizmet götürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bilecik bizim ortak sevdamız. Hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız inşallah. Sizlerin desteğiyle, gayretiyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu ziyaretinizin, sadece bir gezi değil; gönüllerimizi ve hedeflerimizi bir kez daha birleştirdiğimiz, istişare ettiğimiz, kenetlendiğimiz bir gün olmasını temenni ediyorum. Kapımız da, gönlümüz de sizlere her daim açıktır" dedi.

Öte yandan muhtarlara İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı’da eşlik etti.