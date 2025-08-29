Motosikleti ile arazili ve zorlu yolları kullanarak tek başına 2 yıldır Türkiye turuna çıkan Saliha Özkan, 81 ilin ardından Avrupa’yı dolaşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan 31 yaşındaki Saliha Özkan, iş hayatını bırakarak motosikletiyle yollara düştü. Yaklaşık 4 yıl mühendislik yaptıktan sonra hayatına farklı bir yön vermek isteyen Özkan, önce Asya ülkelerini gezdi, ardından da Türkiye turuna çıktı.

Bugüne kadar Hindistan, Nepal, Tayland ve Vietnam gibi birçok ülkeyi gezen Özkan, son 2 yıldır ise Türkiye’nin 81 ilini tek başına dolaşmak için yola koyuldu. Yolculuğunun 57’nci durağı olan Ordu’ya gelen Özkan, şehir merkezinin yanı sıra köy ve dağ yollarını tercih ettiğini belirtti. Yolculuk hikayelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Özkan, yükü ağır motosikletiyle çoğunlukla arazi yollarını kullandığını, bu nedenle hem fiziksel hem de güvenlik açısından zorlu anlar yaşadığını ifade etti. Ancak bu yolculukların kendisi için bir özgürlük hikayesi olduğuna da dikkat çekti.

"Daha önce yapılmamış bir yolculuk"

2021 yılı itibariyle dünyayı gezmeye başlayan, Hindistan, Nepal, Tayland, Vietnam ülkelerini gezen Özkan, 2 yıldan bu yana ise Türkiye’nin 81 ilini gezmek için tek başına yola koyulduğunu ifade ederek, "Daha önce yapılmamış bir yolculuk, Türkiye’de bu kadar detaylı ve 81 ilin tek solukta gezildiği bir arşiv yapılmamış. Ben de bunda 10-15 yıl sonra artık yeni gelen jenerasyona ve bizler için güzel bir arşiv kalsın, ülkenin güzelliklerini göremeyecekler ile paylaşmak ve kendim için 81 ili geziyorum" dedi.

"81 ilin ardından hedef Avrupa ülkeleri"

Özkan, "Ordu ile birlikte 57’nci şehre ulaştım. Ordu’nun ardından Giresun ve Gümüşhane, sonrasında Doğu ve Güneydoğu’nun bir kısmı kalacak. Kış mevsimine kadar yolculuğu bitirip, 81 ili tamamladığımda Türkiye için bir rekor kırmış olacağız inşallah. Sonrasında Avrupa ülkelerinde gezi yapacağım" diye konuştu.

"Yolculukta şehir merkezi yerine zorlu yolları tercih ediyorum"

Yolculuklarında asfalt yerine arazi yollarını tercih ettiğini ve keyif aldığını kaydeden Özkan, "Ordu’nun merkezi güzel olduğu için tercih ettim. Genel olarak dağ ve köy yolları, kültürün ve o eski samimiyeti bulabileceğim yerlerde yolculuk yapıyorum. Arazi üzerinden zor yollar ve rotalar tercih ediyorum, bundan keyif alıyorum. Nemli olan motosiklet ile ne kadar kilometre yaptığım değil, onu dolu bir şekilde geçirmek. Her şeyim motosiklette olduğu ve yüklü bir motosiklet olduğu için arazi yollarından gitmek çok daha zor olabiliyor. Bunun getirdiği ekstra zorluklar da oluyor ama bu yollar tamamen benim seçimim. Benim için hikayeler de burada doğuyor" ifadelerine yer verdi.