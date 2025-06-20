Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 atık alım teknesiyle Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında teknelerden atık toplayarak denizleri temiz tutuyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ilinde denizlerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman koylarında 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katı atık toplayarak çevre kirliliğini önlüyor.

Kaptan Ender Hürriyetoğlu, “Çöplerimizin toplanması hem bizim için kolaylık hem de denizlerin korunması için çok değerli. Belediye ekipleri her zaman yanımızda” dedi. Yat işletmecisi Barhan Kaptan ise, “Büyükşehir, denizlerimizi koruyor ve turizme destek oluyor. Bu hizmetten çok memnunuz” şeklinde konuştu.

13 BİN TEKNEYE HİZMET, TONLARCA ATIK TOPLANDI

Çevre Mühendisi İkbal Ören, “2025 yaz sezonuna hazırız. Geçtiğimiz yıl 13 bine yakın tekneye hizmet verdik, 7 bin 500 ton pis su, 14 ton sintine, 6 ton atık yağ ve 650 ton katı atığı topladık. Mavi denizlerimizi korumak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

BAŞKAN ARAS: “GELECEK NESİLLERE TEMİZ DENİZLER BIRAKACAĞIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın eşsiz koylarını korumak için çevre dostu ve sürdürülebilir projelerle çalışıyoruz. 8 atık alım teknemizle deniz kirliliğini önlüyoruz. Bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak görevimiz” dedi.