Anneler Günü’nü anlamlı ve eğlenceli bir etkinlikle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5-7 yaş arasındaki çocuklar ve babaları bir araya getirerek annelerine cupcake sürprizi hazırladı. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024–2028)”çerçevesinde, Dijital Bağımlılıkla Mücadele başlığı altında aile içi paylaşımı artırmak amacıyla sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi hedeflendi.

BABALAR VE ÇOCUKLARDAN ANNELERE TATLI SÜRPRİZ

‘Annem için En Tatlı Gün’sloganıyla yapılan atölye çalışmasında babalar ve çocuklar hem birlikte vakit geçirdi hem de annelerine tatlı bir sürpriz hazırladı. Atölyede öncelikle ev içi sorumluluklar konusunda sohbet edilerek çocuklara ve babalara annelerin ve babaların görevleri hakkında farkındalık kazandırıldı. Ardından Anneler Günü ile ilgili duygu ve düşünceler paylaşıldı.Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinlik 5-7 yaş arası çocukların ve babaların katılımıyla gerçekleşti.

ATÖLYE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞATTI

Babaların rehberliğinde çocuklar büyük bir heyecanla cupcake hamuru hazırladı. Kalıplara dökülen kekler fırına verildikten sonra, çocuklar pişen kekleri hayal güçlerini kullanarak süsledi. Süsledikleri cupcakeleri hediye paketlerine yerleştiren çocuklara, bu özel hediyeleri annelerine vermeleri için teslim edildi.Çocukların el becerilerini geliştirmesinin yanı sıra aile içi bağları da güçlendirmeyi amaçlayan atölye, katılımcılara hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

BABA ÇETİN, “ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BİZLER DE ÖĞRENİYORUZ”

Atölyenin hem eğitici hem de eğlendirici olmasına değinen Baba Semih Çetin, “Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bizler de burada çocuklarımızla bir şeyler öğreniyoruz, çocuklarımızın da Anneler Günü öncesi böyle bir etkinlikle bilgiler edinmesi çok değerli.” dedi.

BABA ERDAŞ, “CUPCAKELERİ SÜSLEYİP ANNEMİZE SÜRPRİZ YAPACAĞIZ”

Katıldıkları atölyeyi anlatan Baba Şadi Erdaş şu ifadeleri kullandı, “Çocuklarımızla güzel bir cupcake etkinliği yaptık. Yaptığımız cupcakeleri süsleyerek annemize götüreceğiz.”

BAŞKAN ARAS: “AİLE İÇİNDEKİ PAYLAŞIMI VE EŞİTLİĞİ TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi: “Anneler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı atölyede çocuklarımızın babalarıyla birlikte vakit geçirmesi, hem aile içi iletişimin güçlenmesi hem de toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin küçük yaşta kazandırılması açısından çok kıymetli. Bizler, çocuklarımızın duygusal gelişimlerinin yanında sosyal farkındalıklarının da artmasınıönemsiyoruz. Aile sadece biyolojik bir bağ değil, aynı zamanda dayanışmanın, sorumluluğun ve sevginin öğretildiği ilk yerdir. Bu nedenle, sanattan spora, eğitimden çevreye kadar tüm alanlarda aile katılımını destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz.

