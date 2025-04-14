Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda çocuk, engelli ve gençlere yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın 13 ilçesinde hayata geçirilen sosyal hizmet projelerine yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ortaca ve Seydikemer ilçelerine Gündüz Bakımevi, Dalaman, Ortaca ve Yatağan’a ise Kısa Mola Merkezleri kazandırmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Daha önce Menteşe, Fethiye ve Yatağan’da hizmete açılan gündüz bakımevlerinin ardından, Ortaca ve Seydikemer’de açılacak yeni gündüz bakımevleri ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

SEYDİKEMER’E GENÇLİK EVİ GELİYOR

Muğla’yı tercih eden üniversite öğrencileri için sosyal alanları genişletme hedefi doğrultusunda, Seydikemer ilçesinde Gençlik Evi projesi de tamamlandı. Gençlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda planlanan bu proje, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyecek çok amaçlı bir merkez olarak yakın zamanda hizmete açılacak.

13 ilçesi, 574 mahallesi ile geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da hizmet ve projelerine devam ettiklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara ulaşan, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Aras; “Gündüz Bakımevleri ve Kısa Mola Merkezleri, özellikle fedakâr annelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, çocuklarımızın güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Göreve geldiğimizde, il genelinde bu merkezlerin sayısını artıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın ve kısa sürede önemli adımlar atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sunuyor olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bizler, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Onların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği ve sosyalleşebileceği alanları çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Muğla’mızın her köşesinde çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek, en büyük sorumluluğumuz ve en anlamlı yatırımımızdır.” diye konuştu.