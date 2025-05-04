Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nde çim hokeyine gönül veren genç sporcular için uluslararası standartlarda modern bir antrenman sahasının yapımını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde çim hokeyine gönül veren genç sporcular için inşa ettiği uluslararası standartlardaki antrenman sahasının yapımını tamamladı. 4 milyon 48 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki sporculara modern ve güvenli antrenman olanakları sunmayı hedefliyor.

1900 METREKARELİK MODERN TESİS KULLANIMA HAZIR

Toplam 1900 metrekarelik alan üzerine kurulan antrenman sahası, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde inşa edildi. Sahada saha betonu imalatları, sulama altyapısı ve akşam saatlerinde antrenman yapılabilmesini sağlayacak aydınlatma sistemleri tamamlandı. Çim serimi de tamamlanan saha, kullanıma hazır hale getirildi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN MODERN VE DAYANIKLI BİR SAHA KURDUK”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Makine Mühendisi Hüseyin Çakır, sahada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Sahamız uluslararası standartlara göre projelendirildi. Cephelerde istinat duvarları tamamlandı, zemini güçlendirdik. Sulama ve aydınlatma sistemleriyle dört mevsim kullanıma uygun hale getirilen sahamız artık genç sporcularımızın hizmetinde” dedi.

BAŞARILI TAKIMA MODERN TESİS

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, Bölgede çim hokeyi alanında önemli başarılar elde eden Yatağan Bozüyük Spor Kulübü sporcuları, bugüne kadar antrenmanlarını beton zeminde sürdürüyordu. 2014-2016 yıllarında Türkiye şampiyonluklarımız var. Her yıl Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına giriyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’a antrenman sahamızın olmadığını anlattık, sağ olsun kendisi hemen konuyla ilgilenip kısa sürede öğrencilerimiz için antrenmansahasımızı hazır hale getirilmesini sağladı. Artık daha güçlü bir altyapıyla başarılarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

SÜPER LİG HEDEFİ

Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Mehmet İmren de, “14 yıldır beton zeminde çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Başkanımızın desteğiyle artık 1. Lig'deyiz ve yeni sahamızla hedefimiz Süper Lig,” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: “GENÇLİĞE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Muğla’da sadece turizmi değil, sporu da kalkındırmak önceliklerimiz arasında. Bozüyük’teki gençlerin çim hokeyinde gösterdiği azim, altyapı ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, onların daha iyi koşullarda spor yapabilmesi için modern bir tesis kazandırıyoruz. Gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz,” dedi.