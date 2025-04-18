Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlattığı yol çalışmasında zemin iyileştirme çalışmaları devam ederken, kırsalda ulaşım altyapısına büyük bir yatırım için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin güçlendirme ve iyileştirme, 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Teknikeri Mert Türkcan, Milas'ın Yaşyer ve Damlıboğaz bağlantı yolu olan 3 bin 700 metrelik yol yapım çalışmamız devam ettiğini belirtti. Türkcan, çalışmaların devamında plentmiks temel tabakası serimi ve 2 kat sıcak asfalt serimini tamamlayarak 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetli yolumuzu halkımızın kullanımına sunacaklarını açıkladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesi için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Başkan Aras, “Muğla’ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunun bilinciyle hareket ederek 13 ilçemizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milas ilçemizin Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında başlattığımız yol yatırımı da bu anlayışın bir parçasıdır. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Milas ilçemizde de ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar, halkımızın yaşam kalitesini artırma ve ulaşımda güvenliği sağlama hedefimizin bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, Muğla’mıza yakışan yollar için yatırımlarımız devam edecek.” diye konuştu.