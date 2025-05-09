Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesindeki 60 hektarlık bataklık alanda ilaçlama çalışması başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da il genelinde vektör türlerine (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare vb.)karşı mücadelesini aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk sivrisinek larva üremelerinin görülmeye başladığı Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesindeki 60 hektarlık bataklık alanda ilaçlama çalışması başlattı.

Bu kapsamda Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesinde “Sivrisinek Tür Tayini”çalışmaları sonucu “Ochlerotatuscaspius”olduğu tespit edilen sivrisinek türüüzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik larvasitlerle ilaçlama çalışması başlatıldı.

Bilimsel çalışmalara dayalı olarak yürütülen mücadele kapsamında, Ege Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen önceki araştırmalarda, Ochlerotatuscaspius türünün tuzlu ve yarı tuzlu sucul habitatlarda ürediği, uzun mesafe uçuş kapasitesine sahip olduğu ve özellikle kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle Dalyan bölgesinden Güllük Mahallesi yerleşim alanlarına taşınarak yoğun sivrisinek popülasyonlarına neden olduğu belirlenmişti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vektörle mücadelenin çevre ve halk sağlığı için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Çevreyi koruyan modern teçhizatları, alanlarında uzman ekipleriyle vatandaşların sağlığı, huzuru için 13 ilçede sahada olduklarını belirten Başkan Aras, ekiplerin Milas'ta 60 hektarlık bataklık alanda ilaçlama çalışması yaptıklarını, havaların ısınmasıyla diğer ilçelerimizde de vektörle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.