Afyonkarahisar’da ’İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay farklı bir ilçede düzenlenen ’İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın Nisan ayı oturumu Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük ve 17 ilçe müftüsü katıldı. Program çerçevesinde ilk olarak İmamoğlu, Çobanlar İlçe Müftüsü Selahattin Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Daha sonra birlikte Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş’a nezaket ziyaretinde bulunuldu. Müftülükler tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da istişare edildi. İl Müftüsü İmamoğlu, toplantıya katılan tüm ilçe müftülerine katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Program, Merkez Yeni Mahalle 4-6 Yaş Kur’an Kursu ziyaretiyle sona erdi.