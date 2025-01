Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2024-2025 eğitim-öğretim yarıyılı tatili dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

2024-2025 Eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Müdür Ali Tosun, bu süreçte öğrencilerin karne heyecanını yürekten paylaştıklarını ve öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarımı değil aynı zamanda bir milletin geleceğini inşa eden büyük bir dönüşüm ve medeniyet tasavvuru olduğunu belirten Müdür Ali Tosun, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla hareket ederek, köklerimizden aldığımız güçle çağın gereklerini harmanlayan, kültür, sanat ve spor alanlarında donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirme hedefindeyiz. Bu doğrultuda, Adıyaman eğitim camiası olarak, çocuklarımızı yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda güçlü bir karaktere ve ahlaka sahip bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz. Sizler, bu aziz milletin en büyük umudu ve geleceğisiniz. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz kararlılık, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en güçlü temeldir. Karneleriniz, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi yansıtan birer göstergedir. Ancak unutmayın ki karneler, sizin karakterinizi, potansiyelinizi ve hayallerinizi tam anlamıyla ifade edemez. Hayat, sürekli öğrenme ve keşfetme sürecidir. Tıpkı çölde bir kum tanesi alıp cebimize koymak gibi Her yeni bilgi, öğrenilecek daha çok şey olduğunu gösterir. Tatil sürecini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek, kitap okuyarak, kültürel etkinliklere katılarak ve yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek değerlendirin. Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı unutmayın; ekran başında geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve hayal gücünüzü geliştirecek etkinliklere yönelin. Sizleri, yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde görmek en büyük temennimizdir. Sizler, geleceğimizin mimarlarısınız. Çocuklarımızın başarısında en büyük paya sahip olan sizlerin, özverili çalışmaları ve fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bilgi, tecrübe ve irfanınızla öğrencilerimize rehberlik ederken aynı zamanda toplumumuzun geleceğini de şekillendiriyorsunuz. Bu kutsal görevi büyük bir sabır ve özveriyle yerine getirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı ideal doğrultusunda çalışmaktan büyük bir gurur duyuyor, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi diliyorum. Eğitim sürecinin en önemli yapı taşlarından biri olan sizler, çocuklarımızın hayallerine ulaşması için en büyük destekçilersiniz. Onlara gösterdiğiniz sabır, anlayış ve sevgi, başarı yolunda güçlü bir rüzgâr olacaktır. Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını gösteren bir fırsattır. Ancak, karnelerin sadece akademik bir değerlendirme olduğunu ve çocuklarımızın asıl değerinin onların karakterinde, çabasında ve kararlılığında yattığını unutmamalıyız. Tatil döneminde çocuklarınızla birlikte vakit geçirerek, onların dünyasına ortak olun. Birlikte kitap okuyun, müzeleri ziyaret edin, kültürel etkinliklere katılın ve unutulmaz hatıralar biriktirin. Çocuklarınıza sevginizi hissettirin ve onlara, başarı yolculuklarında her zaman yanlarında olduğunuzu gösterin. Adıyaman’ın eğitimde yükselen çıtasında bizlere destek veren başta Valimiz Osman Varol olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliği üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, geleceğin mutlu ve başarılı bireylerini yetiştirme yolunda büyük başarılara imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum. Yeni döneme enerji dolu, umutlu ve kararlı bir başlangıç yapmak dileğiyle, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.