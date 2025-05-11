Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bu yıl ikincisi yapılan edebiyat günlerinde teknede şiir okundu.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen edebiyat günleri kapsamında, Atatürk Barajı Göl suları üzerinde, teknede, "Fırat’ta Sesler" temalı şiir dinletisi sunuldu. Programa Adıyaman’ın değişik yerlerinden şairlerin yanı sıra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Ak Parti İlçe Başkanı Osman İdacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın katıldı. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, yaptığı konuşmasında teknoloji bağımlılığı pençesindeki gençlerin şiirle, edebiyat ve sanatla ilgilenmelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Şairlerin teknede şiirlerini seslendirmelerinden sonra bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, tarihte medeniyetlere başkentlik yapan, hemen hemen her dönemde kültür ve edebiyat merkezi olan Samsat’ta bu kadar değerli şairi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.