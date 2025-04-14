Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde Mudanya’da yeni küçük sanayi sitesi için ilk adım atıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde sanayi sitesi yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda kesin kooperatif üyeliklerinin, yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirleneceği vurgulandı.

Toplantıya Mudanya Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu öncülüğünde birinci ve ikinci sanayi sitesi yöneticileri, esnaflar, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Mudanya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, Belediye Meclisi Üyeleri Cihan Gür, Volkan Özbek, Medet Çelik katıldı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu yaptığı sunumda merhum esnaf teşkilatları başkanı Emir Ali Usta’dan sonra Mudanya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ile birlikte yola çıktıklarını belirterek, Mudanya’da vergi kaydı bulunan öncelikle Mudanya’da küçük sanayi sektöründe faal olan kiracı durumundaki esnafları mülk sahibi yapmayı hedeflediklerini, Mudanya Esnaf Odasına da mülk kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kurulan kooperatifte henüz kurucu 7 üye dışında hiçbir üye alınmadığını belirten Esnaf Odası Başkanı Abdulazizoğlu esnaflara dağıtılan kooperatife başvuru formunun eksiksiz olarak isteklilerce doldurulmasını istedi. Mudanya’da on yıllardır kangren haline dönüşen, şehir içinde kalan esnafın ve halkın beklentilerini karşılayamayan, otopark başta olmak üzere alan sorunu olan küçük sanayi sitelerinin henüz kesin olarak karar verilmemiş bir yerde tüm sosyal donatı alanlarıyla birlikte Mudanya’nın ihtiyaçlarını önümüzdeki yıllarda da karşılayabilecek şekilde inşa etmek istediklerini belirten Abdulazizoğlu projenin, tekerlekli araçlar, imalat sektörü, depolama alanları, otoparklar gibi kapsamlı şekilde yapılmak istendiğinin altını çizdi.

’’Bu proje sonrası artık şehir içinde izin verilmeyecek’’

Abdulazizoğlu; Mudanya yeni küçük sanayi sitesinin tamamlanmasından sonra küçük sanayi sitesinde bulunması gereken ancak yer sıkıntısı nedeniyle şehir içinde çeşitli noktalara dağılmış olan oto tamiri, marangoz, üretim atölyesi gibi yerlere kesinlikle oda olarak müsamaha gösterilmeyeceğini ruhsat verilmemesi için Mudanya Belediyesine görüş bildirileceğini vurgulayarak "Geçmiş dönemlerde sadece seçim dönemlerinde Küçük sanayi sitesini ziyaret eden siyasilere taleplerimizi ilettik ve sonrasında bir sonuç alamadık. Artık kurulan kooperatifimizle aktif ve seçim dönemi gözetmeksizin bir çalışma başlattık. Bunu tüm küçük sanayi sitesi esnaflarımızın menfaatleri doğrultusunda ciddiye almasını istiyorum" dedi.

’’Bu sadece bir duyuru toplantısı’’

Yapılacak yeni küçük sanayi sitesinde gelen talebe göre kaç adet iş yeri yapılması gerektiğinin tespit edilmek istendiğini belirten Mudanya Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu inşaat alanı olmaya aday arsaların yerlerinin henüz açıklanmayacağını söyledi. Abdulazizoğlu dükkan metrekareleri, tavan yükseklikleri, uzunlukları gibi pek çok ayrıntı için gelen talepler netleştikten sonra toplantılar yapılacağını yeni yapılacak Küçük Sanayi Sitesinde Doğalgaz dahil pek çok ayrıntının hayata geçirileceğini vurguladı.

’’Duyanlar duymayanlara söylesin bir hafta vaktimiz var’’

Esnafların sorularını yanıtlayan Mudanya Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu " Buraya katılımın beklediğimden az olduğunu görüyor ancak yadırgamıyorum. Neticede geçmiş dönemlerde yaşananlar Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarımıza hayal kırıklığı yaşatmıştır. Ancak kıymetli esnaf arkadaşların gün bugündür. Mudanya Belediye Başkanımız, Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz Mudanyamıza yaraşır bir Küçük Sanayi Sitesi kazandırılması yönünde ortada bir seçim yok iken irade göstermekte bizleri desteklemektedirler. Bizlerde bu işi ciddiye almalıyız. Lütfen burada olanlar form doldurarak oda yönetimimize teslim edenler, burada olmayanlara durumu anlatsın duyursun. Kaç adet dükkan yapacağımızı tespit etmemiz için bir hafta vaktimiz var önümüzdeki hafta içinde Küçük Sanayi Sitesi Esnafı olup, Mudanya’da faal vergi numarası bulunan, işyerinde kiracı olan ne kadar esnaflarımız varsa form doldurmak için odamıza bekliyoruz." dedi.

Mudanya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan projenin Mudanya ve Küçük Sanyi Esnafı için hayati bir mesele olduğunu vurgulayarak. " Mevzuat çerçevesinde her zaman esnaflarımızın yanındayız. Bu projenin Mudanyamıza kazandırılmasını istiyoruz " dedi.