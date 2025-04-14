Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2025 yılı kapsamında toplam 215 projenin planlandığını, bu projelerden 26’sının tamamlandığını ifade etti.

Nisan ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesinde il genelindeki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, projelerin hızla hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun önemine vurgu yaptı. İl genelinde 2025 yılı kapsamında toplam 215 projenin planlandığını belirterek, bu projelerden 26’sının tamamlandığını ifade etti. Aygöl, "İlimizde 2025 yılında 215 adet proje uygulanmaktadır. Dönem sonu itibariyle 26 proje tamamlanmış, 90 projede çalışmalar sürmekte, 23 proje ihale aşamasında bulunmaktadır. Henüz başlamamış proje sayısı ise 56’dır. Bu projelerin toplam bedeli 8 milyar 497 milyon 990 bin Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. 2025 yılı için tahsis edilen ödenek 2 milyar 867 milyon 375 bin Türk Lirası olup, yılın ilk üç ayında 577 milyon 685 bin Türk Lirası harcanmıştır. Harcamaların gerçekleşme oranı yüzde 20,15 olarak kaydedilmiştir" dedi.

Vali Aygöl, devam eden projelerin tamamlanması ve ihale sürecinde olan projelerin hızla hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun önemine vurgu yaptı.