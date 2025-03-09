Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüren Mudanya Belediyesi, erzak kolileriyle de vatandaşların yanında yer alıyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlıklar ve başvurular aracılığıla belirlenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolilerini ulaştırdı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolileri dağıtarak dayanışma ve paylaşma ruhunu sürdüren belediye personeli, ihtiyaç sahiplerini adreslerinde ziyaret ederek erzak kolilerini teslim etti.

Erzak paketlerinde pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, nohut, toz şeker, mantı, makarna çeşitleri, un, zeytin, çay, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz ve Kemalpaşa tatlısı gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik erzak kolisi dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.