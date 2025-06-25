Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yer alan ve sürücüler tarafından alternatif güzergâh olarak kullanılan Şehit Hakan Tamaç Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda, çalışmaları Mudanya Belediyesi ekipleri yürütüyor. Genişletme çalışmalarının yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. Proje kapsamında, Engin Adıyaman Caddesi de çalışmalara dahil edildi. Mudanya’da son yıllarda artan araç sayısıyla birlikte trafik yoğunluğu önemli bir sorun haline gelmiş durumda. İlçenin mevcut yol altyapısı, özellikle ana arterlerde hem gidiş hem de geliş yönlerinde yaşanan yoğunluğu karşılamakta yetersiz kalıyor. Hafta içi binlerce aracın giriş çıkış yaptığı ilçede, hafta sonları bu sayı yarım milyona kadar ulaşıyor.

Yoğun trafiğe girmemek isteyen sürücüler, özellikle Mudanya’nın batı kesiminden gelenler, Şehit Hakan Tamaç Caddesi’ni alternatif güzergâh olarak kullanıyor. Ancak cadde, dar yapısı nedeniyle özellikle büyük araçlar için dönüşlerde zorluk çıkarıyordu. Devam eden çalışmalarla, bu yolun çift yön trafiğe uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Düzenleme sayesinde hem giriş hem çıkış yönlerinde trafiğin kısmen rahatlaması bekleniyor.

Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Mudanya Belediyesi’ne teşekkür etti. Sağlam, yolun genişletilmesiyle birlikte mahalle içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geleceğini ifade etti.