Aydın-Denizli Otobanı Çevreyolu kenarında çıkan ot yangınına ilk müdahaleyi Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yoldan geçen beton mikserini durdurarak yaptı.

Yangın, Aydın-Denizli Otobanı Çevreyolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı bölge trafik ekipleri zaman kaybetmeden yoldan geçen bir beton mikserini durdurdu. Beton mikserindeki su ile alevlere ilk müdahale yapan polis ekipleri yangının büyümesini engelledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılan yangında, vatandaşlar polis ekiplerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.