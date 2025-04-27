Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi, eğimli arazilerde yapı sahiplerini zorlayan “arazi ortalamasına göre kot alma” şartını oybirliğiyle kaldırdı. Kot, artık yapının bulunduğu noktaya göre değil, İmar Yönetmeliği'ne uygun belirlenecek.BURSA (İGFA) - İmar planlarındaki “arazi ortalamasına göre kot alma” şartının kaldırılmasıyla Mudanya’nın eğimli arazilerindeki iskan sorununun çözümü hedeflendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu kararın riskli yapıların yerinde dönüşümüne yönelik önceki meclis kararını takip eden bir adım olduğunu belirtti.

Bu konuda ilçede kottan dolayı iskan alamamış yüzlerce yapı olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, "Planlardan bu notu çıkarıyoruz. Tabii bu kotu herkes istediği gibi alacak anlamına gelmiyor. İmar Yönetmeliği nasıl kot alınacağını gerektiği şekilde zaten tarif etmiş. Bu değişiklikle kotlar arazi ortalamasına göre değil, yapının bulunduğu yere göre verilecek" dedi.

"Meclisimiz tarihi kararlara imza atıyor" diyen Başkan Dalgıç, cesaret ve emeklerinden ötürü meclis üyelerini tebrik etti.

Kararın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı sonrası yürürlüğe gireceği bildirildi.