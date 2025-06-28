Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda kurulan Bilim İletişimi Ofisi (BİO), toplumla bilim arasında köprü kurmayı hedefleyen ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

"Bilim Kafe" adıyla başlatılan etkinlik serisinin ilki, "Günlük Hayati Faaliyetler ve Stres" başlığıyla 27 Haziran Cuma günü Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Programa, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, MTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Zayman, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Batar ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, YÖK’ün tüm üniversitelerde Bilim İletişimi Ofisleri kurulması yönündeki tavsiyesine dikkat çekerek, "Bu çağrıya hızlıca cevap verdik. Bilim İletişimi Ofisi, akademik bilgiyi halkın anlayabileceği bir dile çevirerek bilimsel verinin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayacak. Bu ofis, üniversitemizin topluma katkı misyonunun kurumsal bir yansıması olacak" dedi.

Programın ilk konuğu olan MTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cihat Uçar, stresin fizyolojik etkilerini bilimsel bir çerçevede ve sade bir dille anlattı. Uçar, uykusuzluk, ekran maruziyeti ve geç saatlerde yemek yeme gibi alışkanlıkların stres mekanizmaları üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle aktardı. "Akademik yayınlarımızı toplumun anlayabileceği bir dilde paylaşmak bizlerin sorumluluğudur. Bu tür etkinliklerle bilimi toplumla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi’nin sadece bilimsel içerikleri sadeleştirmekle kalmayacağı, aynı zamanda Malatya özelinde tarım, sağlık, teknoloji, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda kamuya açık etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdem, özellikle Malatya için önem taşıyan kayısı ve tarım araştırmalarının da bu ofis aracılığıyla kamuoyuna aktarılmasının planlandığını belirtti. Ayrıca Tazelenme Üniversitesi ve konteyner kentlerde yürütülen sanatsal faaliyetlerin de BİO çatısı altında koordine edileceği açıklandı.