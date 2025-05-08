MTK Koleji, mezunlarının birlikteliğini pekiştirmek ve aralarındaki bağı güçlendirmek adına gerçekleştirilen proje olan ve daha önceden hazırlıkları yapılan "MTK Koleji Mezunlar Derneği" çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

MTK Koleji’nin ilk mezunlarından olan, hukuk alanında Akademisyen Özgür Sevim, bu önemli projede MUYABİR Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirildi. Okulun ilk mezunlarından olan Özgür Sevim, kolejin değerlerini ve mezunlarına sunduğu birikimi temsil ederek bu projeyi hayata geçirmek için önemli adımlar atacağını ifade etti.

Özgür Sevim kendi yazdığı kitabını MTK Koleji Kurucu Şirketi Muyabir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz’e takdim etti.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, "MTK Koleji Mezunlar Derneği, eski öğrencilerimizin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacağı, iş birliği yapacağı ve kolej kültürümüzü yaşatacağı bir platform olmayı hedefliyor. Bu proje, hem mezunlarımızın hem de okul topluluğunun birlikteliğini daha da güçlendirecektir. Biz yönetim olarak bu konuda tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Mezunlar Derneği çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum, bu anlamlı girişimin en kısa zamanda hayata geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.