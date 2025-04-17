Muğla’nın saygın özel eğitim kurumlarından MTK Koleji, meslek odalarıyla iş birliği protokolü imzalıyor. Muğla Eczacı Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol kapsamında, oda üyelerinin çocukları MTK Koleji’nin yüzde 10 eğitim indirimi avantajından yararlanabilecek.

Protokol, MTK Koleji adına Muğla MTK Koleji Kurucu Şirketi ve Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz ile Muğla Eczacı Odası adına Başkan Ecz. Saim Korkmaz, Muğla Veteriner Hekimler Odası adına ise Başkan Serkan Alpözen imzaladı. Protokol törenine

MUYABİR Başkan Yardımcıları Suzan Sarısavran ve Hakan İnan da katılım sağladı.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan bu iş birliğiyle, Muğla Veteriner Hekimler Odası ve Muğla Eczacı Odası üyelerinin çocuklarına kaliteli eğitim imkânı daha erişilebilir hale geliyor. MTK Koleji yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini belirtti.