Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında ‘Engelsiz Üniversite’ kapsamında bedensel, duyusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanların eğitim ve araştırma faaliyetlerine yönelik iş birliği için imzalar atıldı. Protokol, Rektörlük binasında MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva arasında imzalandı.

İmza töreninde MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı da hazır bulundu. Protokol kapsamında, bedensel, duyusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanlara yönelik eğitim, araştırma, kariyer planlama; teknoloji- ürün-hizmet-altyapı geliştirme; farkındalık çalışmaları, faaliyetleri ve kampanyaları yürütme; öğrenci kulüpleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetleri gerçekleştirme; yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara ortak proje müracaatında bulunup projeleri hayata geçirme; bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu protokolün amaçlarına uygun şekilde yapan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlama ve erişilebilirlik çalışmaları gibi faaliyetler yürütülebilecek.