Muğla’nın Marmaris’te dün gece saat 02.17’de meydana gelen depremin hemen ardından, AFAD koordinesinde yaklaşık 230 personel sahaya çıkarak ilçe genelinde tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre Marmaris’te yıkılan ya da risk oluşturan herhangi bir yapının olmadığı tespit edildi.

Tarama ve teknik incelemeler, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bir vatandaşın evinde çatlak oluştuğu yönündeki ihbar üzerine ilgili adrese yönlendirilen ekipler, teknik incelemelerine devam ediyor.

Depremin ardından Marmaris Kaymakamlığı binasında, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında bir kriz toplantısı düzenlendi. Toplantıya AFAD, Kızılay, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yanı sıra ilçede faaliyet gösteren arama-kurtarma STK’ları da katıldı.

İlçede kurulan kriz masası, tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürürken, iletişimi kesintisiz sağlamaya devam ediyor.