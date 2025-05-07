Samsun Gazi Devlet Hastanesi, MR (manyetik rezonans görüntüleme) çekimi sırasında çeşitli nedenlerle güçlük yaşayan hastalar için anestezi eşliğinde MR hizmeti vermeye başladı. Klostrofobi (kapalı alan korkusu), kaygı, nefes darlığı, bayılma gibi şikâyetleri olan ya da hareket edemeyen hastalar bu yöntemle konforlu şekilde MR çektirebiliyor.

Anestezi uygulamasıyla hasta uyutularak hareketsiz hale getiriliyor ve MR cihazına bu şekilde alınarak görüntüleme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu hizmet, özellikle psikolojik veya fiziksel nedenlerle MR çekimi yaptıramayan hastalar için büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Gazi Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Ender Çam, "Hastanemizde anestezi eşliğinde MR uygulamasına başladık. Klostrofobisi olan, kapalı ortama giremeyen ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hareket edemeyen hastalarda bu yöntemle başarılı bir şekilde MR çekimleri yapılmaktadır. Bazı hastalar, yaşadıkları korku ve kaygıdan dolayı cihazın içine girdiklerinde panik atak yaşayabiliyor. Bu da işlemi imkânsız hale getiriyor. Artık bu tür vakalarda anestezi altında güvenli şekilde görüntüleme yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anestezi eşliğinde MR hizmeti, tanı sürecinde zorlanan pek çok hastaya çözüm sunarken, erken teşhis ve doğru tedavi açısından da önemli katkılar sağlıyor.