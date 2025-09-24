Mersin’de motosikletli 2 kişi, trafikte tartıştıkları bir araç sürücüsünü feci şekilde darbetti. O anlar, çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülere göre, trafikte yaşanan tartışmanın ardından motosikletli 2 kişiden biri, tartıştıkları sürücünün aracını tekmeledi. Bunun üzerine aracından inerek motosikletli şahıslara müdahale etmek isteyen sürücü feci şekilde dövüldü. Olayda araç sürücüsü, iki kişi tarafından yere yatırılarak dakikalarca yumruk ve tekmelerle darbedildi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaşananlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şahısların sürücüyü yere düşürerek dövdüğü, çevredekilerin ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.