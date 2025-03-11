Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, jandarma personelinin üzerine sürerek kaçtı. Aynı güzergâhta ikinci kez dur ihtarına uymayan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulaması sırasında M.U. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak jandarma personelinin üzerine sürüp kaçtı. Aynı motosiklet sürücüsü, ilerleyen bölgede kurulan ikinci kontrol noktasında da yine durmayarak iki jandarma personelinin üzerine motosikletini sürerek olay yerinden kaçtı. Yapılan aramalar sonucunda M.U. yakalanarak Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şahıs hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan adli işlemlere başlanıldı. Ayrıca motosiklet sürücüsüne dur ihtarına uymamak, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek, yaya geçidinde yayaya yol vermemek ve abartılı egzoz kullanmaktan toplam 31 bin 954 Tl trafik idari para cezası uygulandı.