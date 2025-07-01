Denizli’de bir bisikletin motosiklete bağlanarak kilometrece süren yolculuğu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Denizli Emniyet Müdürlüğü EDS Merkezi’nden yapılan incelemeler sonucunca motosiklet sürücüsüne 5 bin TL ceza işlemi uyguladı.

Denizli’de bir sürücü motosikletin arkasına bağladığı ipi bir bisiklete bağlayarak ana yol üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise ’tehlikeli yolculuk’ başlığıyla paylaşması gündeme geldi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise EDS Merkezi’nden kamera incelemeleri yaparak motosikletin plaka bilgilerini tespit etti.

Yapılan incelemelerde motosikletin bağladığı iple bisikleti Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde kilometrelerce çektiği görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntülerde ise bisiklet sürücüsünün dengesini güçlükle sağladığı dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 5 bin 232 TL para cezası uygulandı.