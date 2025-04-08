Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, çarpmanın etkisiyle aracın arka camından içeri giren motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ölümden döndü.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 50 ADN 154 plakalı motosikleti kullanan Muhammet C. Ş, trafik yoğunluğu nedeniyle hızını düşüren Muhammet G’nin kullandığı 07 L 8786 plakalı Fıat Doblo marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada, çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın arka camından içeri giren motosiklet sürücüsü Muhammet G., başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.