İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Hasat Zamanı Kısa Film Festivali, genç sinema meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalin lise öğrencilerine açık olan yarışmalı bölümü "İlk Hasat" için başvurular başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından, üniversitenin iç ve dış paydaşlarının desteğiyle düzenlenen festival, genç sinemacıların üretimlerini desteklemeyi ve öğrenciler arasında bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Festivalin yarışmalı bölümleri arasında, lise öğrencilerine yönelik "İlk Hasat" ve İGÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine açık olan "Hasat Sonu" yer alıyor. Ayrıca "Nadas" adlı gösterim bölümünde bir önceki yılın mezuniyet projeleri ile özel gösterimlere yer verilecek.

Festivalde tür ve konu sınırlaması bulunmazken, filmlerin süresi 2 ila 25 dakika arası olarak belirlendi. Herhangi bir ticari amaç taşımayan festivalin yarışmalı bölümlerde "En İyi Film" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinde ödüller verilecek.

Filmler; kısa yönetmen biyografileri ve afişleriyle birlikte, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar FilmFreeway platformu üzerinden gönderilebilecek. Festival gösterimleri ve ödül töreni 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.