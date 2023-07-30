Konya’nın Beyşehir ilçesinde motosiklet çalan 2 şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlem ve Soruşturma Büro Amirliği ekleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı mahallelerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili birçok iş yeri ve ikamete ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği hırsızlık şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık şüphelisi Cuma D. ve Mehmet D., polisin evlerine düzenlediği baskında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinden yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet motosiklet ele geçirildi. Motosiklet hırsızlığı suçundan ve çalıntı motosikletlere farklı plaka taktıkları için ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan da mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.