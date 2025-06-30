Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen lavanta şenliği, mor tarlalar arasında fotoğraf, müzik ve halk oyunları eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde düzenlenen 5. Lavanta Şenliği, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı mevkisinde gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte mor lavanta tarlaları arasında bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar anı biriktirdi. Trakya yöresine özgü halk oyunları, lavanta tarlalarının arasında sergilendi. Kurulan resim sergisi katılımcılardan ilgi gördü. Ritmi Ahenk Grubu mini konser verirken, yerel sanatçılar da sahne aldı. Katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı açıklamada, "Yine bir lavanta şenliğinde bir aradayız. Şehrimizin eşsiz doğasında özellikle ilkbahar ve yaz ayları geldiğinde muhteşem görüntülere şahit oluyoruz. Kanoldan, ayçiçeğinden, lavantadan, kirazından üzümüne şehrimiz, muhteşem bu coğrafya birbirinden eşsiz renkleri bizlere sunuyor. Bugün de lavantanın her renginin tonunu yaşamak için, sanatın, güzelliğin ve güzel anılar biriktirmenin eşsiz anılarını yaşayacağız hep birlikte" dedi.

Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da katıldı.