Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz, bağ bahçe ve iri hacimli atıkları randevulu sistem ile toplayarak ilçede çevre temizliğini daha hızlı ve etkin şekilde sağlıyor.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık yönetimi konusunda ilçede çevre dostu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken doğaya zarar veren ve kent estetiğini bozarak görüntü kirliliğine sebep olan moloz atıklarını daha hızlı ve etkin bir şekilde temizlemek için geçen ay randevulu sistemi uygulamaya almıştı. "Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganıyla başlatılan moloz atık toplama çalışmaları, çevreye duyarlı vatandaşların da desteğiyle daha etkin ve hızlı şekilde yapılmaya başlandı.

Daha güzel, temiz ve yaşanılabilir bir Başiskele için moloz atık toplama işlemlerini randevulu sistem ile toplayan Başiskele Belediyesi, son olarak ev yenileme ve tadilatı nedeniyle oluşan moloz atıkları çevreye zarar vermeden ve görüntü kirliliğine sebep olmadan iş makineleriyle hızlıca topluyor.