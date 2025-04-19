Isparta Belediyesi, Gülistan Mahallesi’ne kapalı pazar alanı ve meydan kazandırıyor. 100 pazarcı esnafının rahatça yerleşebileceği şekilde tasarlanan ve vatandaşların konforu da ön planda tutulan kapalı pazar alanının temeli atıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalleleri kapalı pazar alanlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalleleri kapalı pazar alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Önceki dönemde pazarcı esnafı ve vatandaşların rahat alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla uygun olan mahallelerde pazar alanlarının üstleri kapatılarak kapalı pazar alanları oluşturulmaya başlanmıştı. Başkan Başdeğirmen, yeni dönemde de yerleri uygun olan mahalleleri kapalı pazar alanlarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Gülistan Mahallesi’ndeki pazar alanının üstü kapatılacak ve kapalı pazar alanı haline getirilecek. Toplam 6 bin 558 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek projede, 2 bin 136 metrekarelik kapalı pazar alanı ve 4 bin 139 metrekarelik geniş bir meydan yer alıyor. Kapalı pazar alanı 100 pazarcı esnafının rahatça yerleşebileceği şekilde tasarlanırken, vatandaşların konforu da ön planda tutuldu. Proje kapsamında meydanda bulunan sosyal tesisin cephesi ve tuvaletleri yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirilecek. Ayrıca meydanın zemin döşemesi değiştirilerek düzenleme çalışmaları yapılacak.

Muhtar Doğan’dan Başkan Başdeğirmen’e teşekkür

Temel atma töreninde ilk olarak söz alan Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan, kapalı pazar alanı temel atma töreninin hayırlı olmasını diledi. 2019 yılından itibaren şehrin birçok noktasında modernleşme anlamında Isparta Belediyesi’nin güzel hizmetleri olduğunu belirten Doğan, bu hizmetleri kente kazandıran ve kapalı pazar alanını mahallelerine kazandıracak olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Vatandaş yaz kış rahatça alışveriş yapabilecek

Başkan Başdeğirmen, Gülistan Mahallesi’ndeki pazar alanının yaz ve kış aylarında pazarcı esnafı ve vatandaşların rahat alışveriş yapmalarına imkan tanımadığını belirterek, pazar alanının üstünün kapatılmasına karar verdiklerini söyledi. Önceki dönemde aldıkları bir kararla Gülistan Mahallesi’ne farklı bir proje hazırladıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, ancak hazırlanan o projeden ağaçların zarar görebileceği nedeniyle vazgeçildiğini söyledi. Yeni projenin hiçbir ağacın zarar görmeyeceği şekilde hazırlandığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Yapılan ihale neticesinde yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik pazar alanının yer tahsisi yapıldı ve müteahhit işe başladı. Pazar alanımız kasım ayının sonunda tamamlanacak. Burası bir sosyal tesisi gibi hizmet görecek. Isparta’nın birçok mahallesine kapalı pazarlar yapmaya başladık. Yeri müsait olan mahallelerdeki pazar alanlarının üstünü kapatmaya devam edeceğiz. Kapalı pazaryerlerimizin çatılarına da güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 tesisimizin üzerine güneş enerjisi santralleri kurduk. Bundan sonra da bunları kurarak belediyemizin gelirlerini artırmaya devam edeceğiz. İller bazında en fazla güneş enerjisi santrali kuran iliz. Bu hepimiz için değerli" dedi.

"Isparta’nın en güzel parklarından birisini açacağız"

Gülistan Mahallesi’nde bir esnafın düğün salonu çalıştırdığını, o bölgenin düğün organizasyonları dışında kullanılmadığını bu nedenle esnafla görüştüklerini ve kendisinin başka bir alana taşındığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Orada kocaman bir alan çıktı. Bu alanı önümüzdeki ayın sonuna kadar park alanı olarak tamamlamış ve sizlerin kullanımına açmış olacağız. Burası Isparta’mızın en güzel parklarından birisi olacak. Bu park da aydınlatmalar olacak. Belediyemizin hizmetlerinin tüm aydınlatmalarının faturalarını belediye olarak biz karşılıyoruz. Bunu da artık güneş enerjisi santralleri sayesinde karşılıyoruz. 16 MW’nin üzerinde GES üretimimiz var. Bu güneş enerjisi santralleri uzun yıllar Isparta’mıza hizmet edecektir" ifadelerinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazar alanının yanındaki bölgeyi güzel bir meydan olarak planladıklarını ifade ederek, o alanı da en güzel şekilde vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

"Gülistan Mahallesi’e verdiğimiz sözlerin yerine getirebilmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Gülistan Mahallesi’ne park ve kapalı pazar alanı kazandıracak olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Gökgöz, "Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olduğumuzu ifade etmek için huzurlarınızdayız. Bizler belediye başkanımızla şehrimize güzel hizmetleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Milletimizi yerli milli ürünleri kullanmaya, boykota değil gençlerimizi sokağa çağıran değil Teknofest kuşağına davet ediyoruz. Milletimizin yerli ve milli hamlenin yanında olduğunu, 20 gündür gösterdiğiniz dayanışma ve gayretin bizlerin heyecanını daha da arttırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bir elin nesi var birçok elin sesi var. Bizler aldığımız emanetin hakkını yerine getirmek için gayret içerisinde olacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Gülistan Mahallesi’nde de bu sözlerin birkaçını yerine getirebilmenin onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

"Bu pazar alanını yaparken ağaçlara zarar verilmediği için çok teşekkür ediyorum"

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise Gülistan Mahallesi’nin kendi mahallesi olduğunu belirterek, "Belediye başkanımıza bu pazar alanını yaparken ağaçlara zarar vermediği için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir parkı da mahallemize kazandıracak. Camimizin avlusunu güzelleştirdi. Belediye başkanımızın ikinci döneminde hizmetleri artarak gidiyor. Çoğu şehri geziyoruz, belediyecilik anlamında Şükrü başkan diğer iller arasında birinci sıraya geliyor. Geçen hafta İzmir’e gittik. Sokaklarda geziyorsun, adı İzmir kalmış her tarafı rezillik. Bizim en kötü yerimiz bile İzmir’in en lüks yerinden iyi. Geçmiş dönemden bu yana belediye başkanlarımızın hepsi Isparta’ya güzel hizmetler yaptı. Ama Şükrü başkan onları 10’a katladı. Kapalı pazar alanı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Makamlar gelip geçici görevler bittikten sonra sokakta yürüyebilmek önemli. Allah o yürüyebilmeyi nasip eden ehlilerinden bizi hiçbir zaman ayırmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve protokol üyeleri tarafından Gülistan Mahallesi Kapalı Pazar Alanının ilk beton dökümü gerçekleştirildi. Böylelikle bölgede inşaat çalışmaları başladı.

Gülistan Mahallesi Kapalı Pazar Alanının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz, Atabey Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, AK Parti önceki dönem milletvekili ve YSK Temsilcisi Recep Özel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.