Kastamonu’da tırla çarpışan minibüsün takla atması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Topraköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 37 ADN 509 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 37 PP 033 plakalı Volvo marka tır çarpıştı. Kazada takla atarak savrulan minibüs, yolun kenarında bulunan altgeçidin kenarında asılı kaldı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan H.C., S.M.T., G.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., T.G. ve A.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Karayolları ekipleri, yola saçılan parçaları temizlerken, bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.