Antalya Fashion Week 2025, Hadrian Kapısı’ndaki tarihi defileyle moda ve tarihi buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya, turizmin ardından moda dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Antalya Fashion Week (AFW), 27 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında moda ile tarihi bir araya getirecek. Antalya Fashion Week’te açılışın ardından defileler, Antalya’nın kalbi Kaleiçi’ne taşınarak, kentin tarihi dokusu ile çağdaş modayı buluşturacak. Etkinliğin görkemli finali ise Antalya’nın simgesi haline gelen tarihi Hadrian Kapısı önünde gerçekleşecek. AFW 2025 kapsamında, Çiğdem Akın’ın açılış defilesinin ardından; Recep Demiray, Murat Aytulum, Gökhan Yavaş, Tuba Ergin, Snim Design, Rus tasarımcı Kristina Kibovskaya, Kazakistanlı Chinara Elmuratovna ve İngiliz tasarımcı John Herrera koleksiyonlarını sergileyecek.

Tarihi Hadrian Kapısı’nda ilk defile

Bu yıl Antalya Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) desteğiyle, AFW’de bir ilk yaşanacak. Moda haftasının kapanış defilesi, Kaleiçi’nde yer alan bin 900 yıllık Hadrian Kapısı’nın önünde, Türk tasarımcı Tuba Ergin’in özel koleksiyonuyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik 5 gün boyunca devam edecek

Beş gün boyunca sürecek etkinlik boyunca defilelerin yanı sıra çeşitli sanatsal etkinlikler ve farklı atölyelerle Antalya, adeta bir moda merkezi haline gelecek. Yurt dışından davetlilerin ve moda dünyasının gözünün çevrileceği Antalya Fashion Week 2025, şehrin global moda arenasındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.