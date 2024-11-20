Bursa şehir merkezinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisi ve yanan ürünlerin ahşap ve sentetik olması sebebiyle alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 22 araç 4 ayrı koldan alevlere müdahale ediyor.

Saat 21.39’da merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772.Sokak’ta bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait Küçüksanayi’den 6, İhsaniye’den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu’dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey’den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

22 araçta 50’den fazla personel alevlere hummalı bir şekilde müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Yakındaki yerleşim birimlerinde oturan vatandaşlar da endişeli gözlerle yangını izledi. Yangın esnasında işyerinin 2 ayrı noktadaki tavanı çöktü. İtfaiyeciler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.