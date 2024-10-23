Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden yaşlılara diş sağlığı kontrolü yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Tokat Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle “Ağız ve Diş Sağlığına Engelsiz Erişim: Diş Sağlığı İçin Mobil Çözüm” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Diş hekimliği fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, Tokat Huzurevi’nde kalan vatandaşların diş kontrol ve bakımlarını gerçekleştirdi. Kontrol öncesi huzurevi sakinlerine kısa bir müzik konseri sunuldu. Etkinliğe Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Şahin, Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.