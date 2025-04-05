İstanbul’un Leylekli köyü olarak bilinen Arnavutköy Sazıbosna Mahallesi’nde göç yolculuğundaki leylekler dron ile görüntülendi. Köy ile leylekler arasında oluşan ve uzun süredir devam eden bağ nedeniyle göç yolculuğundaki leylekler her sene bu köyde mola veriyor. Leyleklerin mola verirken rahat etmesi için köy sakinleri tarafından elektrik direkleri, ev çatıları ve bir çok noktaya leylek yuvaları inşa edildi. Leylekler ve ev sahipliği yapan Sazlıbosna Mahallesi dron kamerasıyla görüntülendi. Ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leyleklerin göç yolculuğunda ziyaret ederek mola verdiği Sazlıbosna Mahallesi, leylekli köy olarak adlandırılıyor. Uzun süredir leylekler ile mahalle sakinleri arasında oluşan bağ, mahallenin bu ismi almasında büyük rol oynuyor. Mahalle sakinleri elektrik direkleri, evlerin çatıları, minare kenarları ve uygun olabilecek her noktada leyleklerin rahat edebilmesi için yuvalar yapıyor. İstanbul’un bir çok noktasından mahalleye leylekleri görmeye gelen vatandaşlar oluyor.

Belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı

Mahallede dron ile çekilen görüntülerde, mahallenin bir çok noktasında göç yolculuğunda olan leyleklerin molası görüldü. Mahalle ile özdeşleşen leylekleri görmek için İstanbul’un bir çok noktasından vatandaşların mahalleye geldiği öğrenildi.

"Her sene yaklaşık 45 gün burada kalırlar"

Sazlıbosna Mahallesi sakinlerinden Muhammet Gülten, "Leylekler ile çok güzel anlaşıyoruz. Onların sesleri bizi çok mutlu ediyor. Şehrin bir çok noktasından buraya insanlar onları görmeye geliyor hatta turistler bile geliyorlar. Onların fotoğrafını çekmek istiyorlar. Her sene yaklaşık 45 gün burada kalırlar ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kafamın üzerinden geçiyor bazen. Onlar bizim canımız, ciğerimiz onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.