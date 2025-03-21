Ordu’nun Ünye ilçesinde anaokulu öğrencileri, hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Ünye Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Ünye Gölevi Anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sınıf Öğretmeni Aslıhan Dindar ve velilerin desteğiyle, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olması amacıyla ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolileri hazırladı. Ünye Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, minik öğrencilerin özenle hazırladığı yardım kolilerini teslim aldı. Ekipler, bu anlamlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, kolileri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Ramazan ayının paylaşma ve birliktelik ruhuna uygun hareket eden öğrenciler hem paylaşma duygusunu öğrenirken, hem de birlik ve beraberlik mesajları verdi.