Bursa’nın en genç federasyon yöneticisi olan Kaan Gürbüz minik sporculara katılım sertifikalarını dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa’da U11 maçları sona ererken minik sporculara da katılım sertifikaları dağıtıldı. Kıran, kırana geçen maçlar seyir zevki yüksek maçlara dönüştü. Genç sporcu adayları ise maçlar boyunca sahada muhteşem bir performans sergiledi.

Maçların ardından Türkiye’nin en genç federasyon üyesi ve yöneticisi olan Kaan Gürbüz sporculara sertifikalarını dağıtırken başarı dileklerinde bulundu. Sporcu bir kimliğe sahip olan Gürbüz “Onların sahada yaptıkları, gözlerindeki ışık gelecekte başarılı birer sporcu olacaklarının sinyalini veriyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben spocunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözündeki vurguya ithafen umarım hepsi bu yolda buna layık olarak yetişirler ve gelecekte bizleri onurlandırılar” dedi.