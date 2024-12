Kocaeli’de çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla ücretsiz at biniş eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz at biniş eğitimlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen at biniş eğitimleri, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen 4 haftalık eğitimlerde çocuklara at bakımı, biniş teknikleri öğretiliyor. Eğitim sırasında atların ürettiği titreşimlerin, çocukların sempatik sinir sistemini aktive ederek öğrenme yeteneklerini artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bu spor, çocukların denge, koordinasyon, kas ve motor sinir sistemi gelişimine destek sağlıyor. Kasım ayında eğitimlerini tamamlayan 40 çocuk, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı. Eğitimlere katılan çocukların liderlik, sorumluluk, özgüven ve doğa sevgisi gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuldu. Minikler, hem ata sarılarak bağ kurmanın hem de onu yönlendirip kontrol etmenin mutluluğunu yaşadı.

Erken yaşta atla tanışan çocuklar, kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanırken, aynı zamanda disiplin, sağduyu ve özgüven geliştirme imkanı buluyor.