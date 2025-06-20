İstanbul’dan Bilecik’e gelen Eyüp Genç İlkokulu öğrencilerine, Osmaneli ilçesinde kültürel ve tarihi alanları kapsayan bir gezi programı düzenlendi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çeşitli kültürel ve tarihi alanları kapsayan bir gezi programı kapsamında Kartal Eyüp Genç İlkokulu öğrencilerini ağırlandı. Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, minik misafirlere ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Öğrenciler, Rüstempaşa Camii, Hamide Hatun Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Necla Hanım Konağı Kütüphanesi, Şifalı İçmeler Tesisi, Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Gençlik Merkezi gibi önemli noktaları ziyaret etti.

Gezi boyunca rehberler eşliğinde bilgi alan öğrenciler, Osmaneli’nin tarih kokan sokaklarında keyifli bir keşif yolculuğu yaptı. İlçenin kültürel zenginliğini yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, aynı zamanda sosyal ve eğitsel açıdan verimli bir gün geçirdi.

Program sonunda misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulurken, öğrenciler ve öğretmenleri Osmaneli halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.