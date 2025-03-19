Ordu’nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, velilerinin desteğiyle topladıkları harçlıklarını ihtiyaç sahibi ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşıladığı Ünye Belediyesi Aşevi’ne bağışladı.

Kaledere İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ertan Gül ve sınıf öğretmenleri nezaretinde Ünye Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, velilerinin de desteğiyle topladıkları bağışı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teslim etti.

"Gururlanacağınız bir faaliyetin içerisinde oldunuz"

Öğrencilerin anlamlı davranışından dolayı duygulandığını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bizi biz yapan bu değerleri geleceğimiz olan siz çocuklarımızda da görmek beni ziyadesiyle duygulandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum. Çok onurlu ve gururlanacağınız bir faaliyetin içerisinde oldunuz. Bu bilinçle hareket ettiğinizi görmek ayrıca beni mutlu ediyor ve sizlere olan güvenimizin de artmasına bu şekilde vesile olmuş oldunuz. Sizin gibi pırlanta birer evlat yetiştirdikleri için ailelerinize, kıymetli öğretmenlerinize okul müdürünüze yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İlçemizde böyle bir tesis olması çok önemli ve güzel"

Okul Müdürü Ertan Gül, ziyaretten memnun ayrıldıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Okul-Veli İşbirliği ile Güçlü Bağlar Projesi kapsamında çocuklarımız bu sosyal çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda kuru gıda ve harçlıklarından biriktirerek para topladılar. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrenciler adına bağışı takdim eden Zeren Emirosmanoğlu ise, "Bu projede ihtiyaç sahiplerine para yardımı ve kuru gıda yardımı topladık. Kuru gıdaları dağıttık, para yardımını da size getirdik. Bizi burada kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.