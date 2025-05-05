Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 4-C sınıfı öğrencilerinden, "Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında kaleme aldıkları Çocuğum Yazarım adlı kitaplarını Vali Aktaş’a taktim etti.

Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulunda 4-C sınıfı öğrencileri Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında kendi yazdıkları kitapları Uşak Valisi Naci Aktaş’a taktim etti.

Vali Aktaş, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek "Bu yaşta kaleme sarılmak, duygu ve düşüncelerini yazıyla ifade edebilmek çok kıymetli. Kitap yazmak, hem bireysel gelişimi destekler hem de topluma katkı sunar." dedi.

Vali Aktaş, öğrencilerin yazma serüveninde onları destekleyen öğretmenlere de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Sınıf öğretmeni Yeşim Uzundağ ise proje ile öğrencilerin okuma sevgisini artırmayı, dil becerilerini geliştirmeyi ve geleneksel söz varlığını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyarette öğrencilerle birlikte; İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Okul Müdürü Hakan Demir, öğretmenler Yeşim Uzundağ ve Filiz Ünal da yer aldı.